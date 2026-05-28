Senior vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0628

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem 87-jährigen Heinz-Dieter SCHÖLZEL. Er verließ am Donnerstag, den 21. Mai 2026, gegen 16 Uhr das Vivantes Klinikum Neukölln in der Rudower Straße in Neukölln in unbekannte Richtung und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Der Vermisste ist an Demenz erkrankt und könnte sich in einer orientierungslosen oder hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

87 Jahre alt

170 cm groß

schlanke Statur

kurze graue Haare

Drei-Tage-Bart

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat Heinz-Dieter Schölzel seit dem 21. Mai 2026 um 16 Uhr gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473445 oder per E-Mail unter dir4k34@polizei.berlin.de entgegen. Sie können Hinweise auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin geben. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.