Festnahmen nach Körperverletzung und Widerstand

Nr. 0627

Gestern Nachmittag wurden in Mitte mehrere Männer nach einer Körperverletzung und Widerstandshandlungen festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 44-jähriger Mann gegen 17 Uhr auf dem Alexanderplatz an der Weltzeituhr einen ebenfalls 44-Jährigen geschlagen und diesem dabei eine blutende Verletzung im Gesicht zugefügt haben. Eine medizinische Behandlung durch alarmierte Rettungskräfte am Ort lehnte der Verletzte ab. Durch eine detaillierte Zeugenbeschreibung konnte der 44-jährige Tatverdächtige kurze Zeit später im Nahbereich von Einsatzkräften festgenommen werden. Während der Maßnahmen befand sich der Mann in Begleitung von zwei weiteren Männern im Alter von 28 und 45 Jahren, die sich aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhielten. Beide täuschten mehrfach Schlag- und Stichbewegungen an und riefen lautstark, sich mit den Beamtinnen und Beamten schlagen zu wollen. Im weiteren Verlauf kam es zu Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen auf die Polizeikräfte. Während der Festnahmen näherten sich den Einsatzkräften ein weiterer Mann im Alter von 47 Jahren sowie eine 42-jährige Frau. Beide verhielten sich aggressiv und forderten lautstark die Freilassung der Festgenommenen. Nachdem angedrohte Maßnahmen ohne Wirkung geblieben waren, setzten die Einsatzkräfte das Reizstoffsprühgerät ein. Anschließend konnten die polizeilichen Maßnahmen ohne weitere Störungen fortgesetzt werden. Eine Dienstkraft erlitt im Zusammenhang mit den Widerstandshandlungen leichte Verletzungen. Nach ambulanter Behandlung von Rettungskräften am Ort verblieb sie im Dienst. Die nunmehr fünf Festgenommen wurden für eine richterlich angeordnete Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle hatte bei drei Personen eine Wert zwischen zwei und drei Promille ergeben, bei zwei Personen lag der Wert über drei Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten drei Männer und die Frau ihrer Wege gehen. Der 28-Jährige wurde aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) geführt.