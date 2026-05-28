Nr. 0626
Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Marzahn wurden drei Menschen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger Autofahrer gegen 8:20 Uhr mit seinem Pkw die Wuhletalstraße in Richtung Märkische Allee. An der Einmündung zur Märkischen Allee kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw eines 25-jährigen Autofahrers, der die Märkische Allee in Richtung Ahrensfelde befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 25-Jährigen gegen einen Lichtmast geschleudert. Der 25-jährige Fahrer erlitt Schnittverletzungen im Hals- und Schulterbereich sowie mehrere Hämatome und stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Sein 32-jähriger Beifahrer klagte über Schmerzen im Brustbereich. Beide wurden durch Rettungskräfte für stationäre Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 30-jähriger Mitfahrer auf der Rücksitzbank erlitt erhebliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 72-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während das Fahrzeug des 72-Jährigen fahrbereit blieb, war der Pkw des 25-Jährigen nicht mehr fahrfähig. Der Lichtmast wurde durch den Aufprall derart beschädigt und in seiner Standsicherheit beeinträchtigt, dass Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr diesen entfernen mussten.
Verkehrsunfall mit drei Verletzten
Polizeimeldung vom 28.05.2026
Marzahn-Hellersdorf