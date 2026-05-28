Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Nr. 0626

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Marzahn wurden drei Menschen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger Autofahrer gegen 8:20 Uhr mit seinem Pkw die Wuhletalstraße in Richtung Märkische Allee. An der Einmündung zur Märkischen Allee kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw eines 25-jährigen Autofahrers, der die Märkische Allee in Richtung Ahrensfelde befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 25-Jährigen gegen einen Lichtmast geschleudert. Der 25-jährige Fahrer erlitt Schnittverletzungen im Hals- und Schulterbereich sowie mehrere Hämatome und stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Sein 32-jähriger Beifahrer klagte über Schmerzen im Brustbereich. Beide wurden durch Rettungskräfte für stationäre Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 30-jähriger Mitfahrer auf der Rücksitzbank erlitt erhebliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 72-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während das Fahrzeug des 72-Jährigen fahrbereit blieb, war der Pkw des 25-Jährigen nicht mehr fahrfähig. Der Lichtmast wurde durch den Aufprall derart beschädigt und in seiner Standsicherheit beeinträchtigt, dass Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr diesen entfernen mussten.