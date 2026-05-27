E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0623

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade ist heute Vormittag ein Mann verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 42-Jähriger gegen 10 Uhr mit einem Auto die Goethestraße in Richtung Lichtenrader Damm. Trotz roter Ampel soll er in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Zeitgleich befuhr ein 49-Jähriger mit einem Elektrokleinstfahrzeug den linksseitigen Gehweg des Lichtenrader Damms in Richtung Lessingstraße. Im Bereich der Fußgängerfurt fuhr der Autofahrer gegen den E-Scooter-Fahrer. Der 49-Jährige wurde dabei mehrere Meter weit in den Kreuzungsbereich geschleudert. Er erlitt Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).