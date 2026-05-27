Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Festnahme

Nr. 0622

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte in Köpenick einen Mann wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 29-Jährige gegen 22:45 Uhr in der Landjägerstraße Ecke Amtsstraße einen fahrenden Pkw mit einem Schuh beworfen haben. Der 39 Jahre alte Fahrer hielt daraufhin an und stellte den Tatverdächtigen zur Rede. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, sodass sie das Distanzelektroimpulsgerät einsetzten und den Tatverdächtigen anschließend fixieren konnten. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,3 Promille. Nach der Entnahme einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutprobe kam der Mann wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.