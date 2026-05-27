Bedrohung im Straßenverkehr

Nr. 0621

In Karlshorst soll gestern Mittag ein Transporterfahrer einen Motorradfahrer mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 25-jährige Motorradfahrer gegen 12 Uhr vom Gehweg der Treskowallee in den Fließverkehr eingefahren sein. Verkehrsbedingt musste er dann auf Höhe Rolandseck warten. Der 45-jährige Transporterfahrer fuhr neben ihn, hielt an und es soll sich zunächst ein Wortgefecht zwischen beiden entwickelt haben. Im weiteren Verlauf soll der Ältere den Jüngeren mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Dabei soll er die Mündung der Waffe auf den Kopf des Motorradfahrers gerichtet haben. Der 25-Jährige fuhr daraufhin aus dem Gefahrenbereich und alarmierte die Polizei. Anschließend folgte er dem Transporterfahrer, so dass die Einsatzkräfte über seinen Standort informiert werden konnten. Sie stoppten das Fahrzeug in der Schnellerstraße Ecke Brückenstraße, überprüften den Mann und beschlagnahmten die Schreckschusspistole mitsamt Magazin und Munition. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der 45-Jährige seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung mit Waffen verantworten.