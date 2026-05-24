Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Fahrzeuge beschlagnahmt

Nr. 0606

Polizeieinsatzkräfte stoppten gestern Morgen zwei Motorradfahrer, die in Johannisthal deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein sollen. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhren die Einsatzkräfte gegen 8:40 Uhr an der Anschlussstelle Adlershof in Fahrtrichtung Nord auf die BAB 113, als zwei Männer auf Motorrädern mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeigefahren sein sollen. Sie folgten ihnen mit eingeschaltetem Blaulicht, hatten jedoch Probleme zu ihnen aufzuschließen. Kurz nach der Anschlussstelle Johannisthaler Chaussee fuhren beider Männer mit ihren Motorrädern auf den dichter werdenden Fahrzeugverkehr auf und sollen daraufhin stark gebremst haben. Die Einsatzkräfte schlossen nun auf und forderten beide Männer auf, ihnen über die Abfahrt Späthstraße zu folgen. Beide Männer wurden anschließend auf der Anna-Nemitz-Brücke überprüft und ihre Fahrzeuge sowie auch ihre Führerscheine beschlagnahmt. Bei einem der Männer handelt es sich um einen Berliner Polizisten, der auf dem Weg zum Dienst war. Der andere Mann ist 23 Jahre alt. Beide konnten nach der Überprüfung ihrer Wege gehen und es wurden zwei Anzeigen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.