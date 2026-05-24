Nr. 0605
Heute früh wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer mutmaßlichen Schussabgabe auf eine Bäckerei in Neukölln alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen wurden gegen 4 Uhr mehrere Schüsse auf die Fensterfront des Ladens am Kottbusser Damm abgegeben. Auf dem Park- und Haltestreifen der Fahrbahn vor dem Geschäft stellten die Einsatzkräfte mehrere Patronenhülsen sicher. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen führt die BAO Ferrum des Landeskriminalamts.
Schussabgabe auf Bäckerei
Polizeimeldung vom 24.05.2026
Neukölln