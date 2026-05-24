Schussabgabe auf Bäckerei

Nr. 0605

Heute früh wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer mutmaßlichen Schussabgabe auf eine Bäckerei in Neukölln alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen wurden gegen 4 Uhr mehrere Schüsse auf die Fensterfront des Ladens am Kottbusser Damm abgegeben. Auf dem Park- und Haltestreifen der Fahrbahn vor dem Geschäft stellten die Einsatzkräfte mehrere Patronenhülsen sicher. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen führt die BAO Ferrum des Landeskriminalamts.