Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Nr. 0604

In der vergangenen Nacht kam es in Schöneberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Autofahrer gegen 0:20 Uhr die Feurigstraße in Richtung Dominicusstraße. Im Kreuzungsbereich zur Dominicusstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Motorradfahrer, der die Dominicusstraße in Richtung Hauptstraße befuhr. Durch die frontale Kollision in die Fahrerseite des Pkw erlitt der 28-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden. Sie wurden zur Beweissicherung beschlagnahmt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Dominicusstraße zwischen Ebersstraße und Hauptstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße von 0:30 Uhr bis 6:20 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall führt das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 4 (Süd).