Kinder mit Waffe bedroht – SEK-Einsatz

Nr. 0603

In der vergangenen Nacht wurde in Hellersdorf ein Mann festgenommen, der spielende Kinder mit einer Waffe bedroht haben soll. Gegen 22:45 Uhr soll sich der 35-Jährige auf den Balkon einer Wohnung in der Stollberger Straße begeben haben und sich über den Lärm der Kinder beschwert haben. Dabei soll er eine Langwaffe in der Hand gehalten und den Kindern mit einem Übel gedroht haben, wenn sie nicht leiser werden. Daraufhin liefen die unbekannt gebliebenen Kinder weg. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Das Spezialeinsatzkommando drang daraufhin in die lokalisierte Wohnung ein. Neben dem 35-Jährigen wurden in der Wohnung noch zwei weitere Personen, ein Mann im Alter von 47 Jahren sowie eine 43-jährige Frau, angetroffen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine Langwaffe mit Magazin ohne Munition, zwei verbotene Messer sowie fast 8700 Zigaretten ohne Steuerbanderole und beschlagnahmten alles. Nach einer Personalienfeststellung und den polizeilichen Maßnahmen am Ort kam der 35-Jährige wieder auf freien Fuß. Der 47-Jährige Wohnungsinhaber, dem die beschlagnahmten Gegenstände zugeordnet werden, kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam, welches er anschließend wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.