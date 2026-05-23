Homophob beleidigt und Reizstoff ins Gesicht gesprüht

Nr. 0602

In der vergangenen Nacht wurde eine Personengruppe in Neukölln beleidigt und mit Reizstoff angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich drei Personen im Alter von 14, 23 und 29 Jahren gegen 23:30 Uhr in der Karl-Marx-Straße, als sie von zwei Tatverdächtigen homophob beleidigt wurden. Anschließend sprühten die beiden Unbekannten den drei Geschädigten Reizstoff ins Gesicht. Danach flüchteten sie in Richtung Anzengruberstraße. Die Angegriffenen lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.