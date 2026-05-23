Reizstoff in Straßenbahn versprüht

Nr. 0601

Gestern Abend sind in einer Straßenbahn in Alt-Hohenschönhausen mehrere Menschen durch Reizstoff verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei bislang unbekannt gebliebene Jugendliche den Reizstoff gegen 18:30 Uhr in einer Tram der Linie M5 in Richtung Gehrenseestraße innerhalb des Fahrgastraumes versprüht. Nach Angaben des Straßenbahnfahrers klagten anschließend etwa fünf Fahrgäste über Reizungen der Atemwege. Die angebotene medizinische Behandlung sei jedoch von den Betroffenen auf Nachfrage abgelehnt worden. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme durch Polizeikräfte befanden sich keine Geschädigten mehr am Ort. Die Tatverdächtigen waren an der Haltestelle Gehrenseestraße in unbekannte Richtung geflüchtet. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.