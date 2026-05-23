Hauswand beschmiert – Festnahme

Nr. 0600

Heute früh nahmen Einsatzkräfte einen Mann in Wedding vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen war einem Zeuge gegen 3:20 Uhr an der Genter Straße Ecke Ostender Straße aufgefallen, dass es dort nach Farbe roch. Er stellte anschließend einen 34-jährigen Mann beim Besprühen einer Hauswand fest. Alarmierte Polizeikräfte fassten den Tatverdächtigen nach einem Fluchtversuch und nahmen ihn vorläufig fest. Da der Verdacht bestand, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde der Mann für eine Blutprobe und erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.