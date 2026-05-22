Verkehrsunfall mit anschließendem Fahrzeugbrand

Nr. 0598

Ein Autofahrer verursachte in der vergangenen Nacht in Schmargendorf einen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-Jährige gegen 3 Uhr mit einem Fahrzeug den Hüttenweg in Richtung Clayallee und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei mehrere Bäume sowie ein Straßenschild. Anschließend kam der Pkw auf einem Parkplatz zum Stehen. Dem 21-Jährigen gelang es, das Fahrzeug selbstständig zu verlassen. Kurz darauf geriet der Pkw in Brand und wurde von alarmierten Kräften der Berliner Feuerwehr gelöscht. Der Fahrzeugführer erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf. Er wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Eine vorläufige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Eine Entnahme einer Blutprobe wurde in einem Krankenhaus durchgeführt. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen in dem Fahrzeug befunden hatten, suchten Einsatzkräfte mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers das umliegende Gebiet ab. Weitere Personen wurden nicht festgestellt. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.