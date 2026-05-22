Handwerker von Bewohnerin beleidigt, eingesperrt und bedroht

Nr. 0597

Gestern Mittag wurde die Polizei nach Charlottenburg-Nord alarmiert. Gegen 13:30 Uhr soll sich ein Handwerker im Rahmen eines Reparaturauftrags in der Wohnung einer Frau am Heilmannring befunden haben. Während der Reparatur habe sich die 63 Jahre alte Bewohnerin zunehmend aggressiver gegenüber dem Handwerker verhalten und ihn rassistisch beleidigt. Dem Vernehmen nach brach der Mann seine Arbeit ab und wollte die Wohnung verlassen. Doch die Frau soll ihn daran gehindert haben. Sie habe die Wohnungstür versperrt und ihn mit einem Reizstoffsprühgerät bedroht. Daraufhin soll der 28-Jährige telefonischen Kontakt zu seinem Vorgesetzten aufgenommen haben. Dieser habe der Frau mittels Lautsprecher des Telefons angekündigt, die Polizei zu kontaktieren. Erst dann habe die Frau den Mann gehen lassen. Die 63-Jährige äußerte sich auch gegenüber den Einsatzkräften verhetzend über den Handwerker und seine Hautfarbe. Sie muss sich wegen des Verdachts der verhetzenden Beleidigung, der Freiheitsberaubung und der Bedrohung mit Waffen verantworten. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.