Schüsse auf fahrendes Auto

Nr. 0596

In der Urbanstraße wurde gestern Mittag auf ein fahrendes Auto geschossen. Nach bisherigen Ermittlungen waren gegen 12:40 Uhr vier Männer in einem Pkw auf der Urbanstraße in Richtung Grimmstraße unterwegs. Aus der anderen Richtung näherte sich ein Motorroller mit zwei Personen. Der Sozius stieg ab und schoss vom Mittelstreifen mehrfach auf das vorbeifahrende Fahrzeug, stieg wieder auf und der Motorroller entfernte sich in Richtung Graefestraße. Die Insassen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen hat die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes im Auftrag der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes übernommen.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat etwas beobachtet?

Wer kann Angaben zu dem Motorroller oder den Personen auf diesem machen?

Wer hat Fotos oder Videos auf der Urbanstraße, insbesondere zwischen Baerwald- und Jahnstraße gemacht, z. B. auch mit einer “Dashcam” oder Rundumüberwachung eines Kfz, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise richten Sie bitte an die 7. Mordkommission in der Keithstraße 30, in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911777, per E-Mail an LKA117@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.