Parkbänke mit Farbe beschmiert

Nr. 0594

Heute Vormittag wurden Einsatzkräfte zu einem Spielplatz in Dahlem alarmiert. Ein Spaziergänger hatte zuvor gegen 8:50 Uhr mehrere beschmierte Parkbänke in der Edwin-Redslob-Straße festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte an insgesamt vier Parkbänken sechs Schriftzüge mit Bezug zum Nahostkonflikt in silberner Farbe fest, die auf die Rückenlehnen aufgebracht worden waren. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.