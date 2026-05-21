Verdacht des Drogenhandels und illegaler Waffenbesitz

Nr. 0592

Einsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag zwei Männer in Rummelsburg fest. Die Fahnder der Polizeidirektion 5 (City) beobachteten nach Hinweisen aus vorangegangenen Ermittlungen auf den Handel mit illegalen Drogen ein Wohnhaus an der Straße Im Lichtenhain. Gegen 17:30 Uhr verließ ein 33-Jähriger das Wohnhaus, begab sich zu einem kurz zuvor vorgefahrenen Pkw und stieg auf der Beifahrerseite des Wagens ein. Einen Augenblick später stieg der 33-Jährige wieder aus und betrat das Wohnhaus. Unterdessen fuhr der Fahrer mit dem Auto weiter, kehrte nach einigen Minuten jedoch wieder zum Wohnhaus zurück. Erneut erschien der 33-Jährige auf der Straße und stieg wieder auf der Beifahrerseite in das Fahrzeug ein. Kurz darauf verließ er das Auto wieder und betrat erneut das Wohnhaus. Der Fahrer fuhr abermals davon. Weitere Einsatzkräfte hielten den Wagen auf der Rosenfelder Straße an und überprüften den 20-jährigen Fahrer. Dieser stimmte einer Durchsuchung des Fahrzeugs wegen des Verdachts des Handels mit illegalen Betäubungsmitteln zu. Im Fahrzeug fanden die Fahnder zwanzig Mikroreagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain sowie einen Beutel mutmaßliches Marihuana und nahmen den 20-Jährigen anschließend fest. Gegen 18 Uhr drangen die Einsatzkräfte mit einem zwischenzeitlich erwirkten richterlichen Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung des 33-Jährigen ein. Dort trafen sie ihn an und fanden eine griffbereite scharfe Schusswaffe nebst Munition und in einem Wertschrank über 50 weitere Patronen sowie ein Messer. Darüber hinaus stellten sie in der Wohnung eine größere Menge verschiedener mutmaßlicher Drogen, darunter mehr als ein halbes Kilo Kokain, fast ein Kilo Amphetamin, etwa ein halbes Kilo MDMA, etwa ein Kilo Ketamin, mehr als ein Kilo Marihuana, zahlreiche LSD-Trips, Ecstasytabletten, Haschisch und weitere, teilweise noch nicht identifizierte Substanzen sowie mehrere Tausend Euro Bargeld und weitere Beweismittel fest. Beide Tatverdächtigen wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht und dort dem ermittelnden Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Beide Männer werden im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsgericht zur Prüfung des Erlasses von Untersuchungshaftbefehlen vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.