Wohnung nach mutmaßlichem Betäubungsmittelhandel durchsucht

Nr. 0570

Gestern Abend durchsuchten Einsatzkräfte der 23. Einsatzhundertschaft in Spandau eine Wohnung im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten die Polizistinnen und Polizisten gegen 21:40 Uhr in der Wröhmännerstraße einen 46-jährigen Mann, der bei einer anschließenden Kontrolle mutmaßliches Methamphetamin mit sich führte. Er gab an, die Betäubungsmittel zuvor von einem Bekannten erworben zu haben. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung durchsuchten die Einsatzkräfte anschließend die Wohnung eines 54-jährigen Tatverdächtigen. Dabei fanden und beschlagnahmten sie eine größere Menge mutmaßlicher Betäubungsmittel, Verpackungsmaterialien, Bargeld sowie eine Schreckschusswaffe. In der Wohnung hielten sich neben dem Tatverdächtigen vier Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren auf. Das Jugendamt wurde informiert. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).