Autofahrer fährt Kind an

Nr. 0568

Bei einem Verkehrsunfall in Grünau wurde gestern Nachmittag ein Kind verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 85-Jähriger gegen 16:15 Uhr die Regattastraße in Fahrtrichtung Schlierseestraße entlang. Kurz hinter der Lahmertstraße betrat ein 6-Jähriger zwischen geparkten Autos hindurch die Fahrbahn, gemäß Zeugenangaben ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Autofahrer fuhr das Kind trotz Gefahrenbremsung an. Der 6-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen am Rücken und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Regattastraße ab der Lahmertstraße für den Fahrzeugverkehr sowie den öffentlichen Nahverkehr in vorheriger Fahrtrichtung teilgesperrt. Davon betroffen war auch die Tramlinie 68. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).