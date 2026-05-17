Erfolgreiche Ortung nach Wohnungseinbruch - Festnahmen

Nr. 0567

Nach einem Wohnungseinbruch gelang es Ermittlern der Kriminalpolizei vorgestern das Diebesgut in Kaulsdorf zu lokalisieren. Am Freitagabend, dem 15. Mai 2026, alarmierten die Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Riemannstraße in Kreuzberg die Polizei. Dort zeigten sie den Einbruch in die Wohnung an und teilten mit, dass der oder die unbekannten Täter ein paar Kopfhörer aus der Wohnung gestohlen haben. Kurz vor 21 Uhr gelang es mit Hilfe der Bestohlenen, die entwendeten Kopfhörer in einem Hotel an der Gutenbergstraße in Kaulsdorf zu lokalisieren. Kurz darauf stellten die Ermittler zwei Männer auf dem Gehweg vor dem Hotel fest, die der Ortung zufolge, im Besitz der Kopfhörer sind, und beobachteten die beiden bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte. Dabei sahen sie, und konnten dies anhand der Ortung auch nachverfolgen, wie die beiden Männer die Gülzower Straße entlangliefen. Dabei beugte sich einer der beiden Männer zur Gehwegkante hinunter und warf etwas in einen Abwasserschacht. Dasselbe tat der Mann dann auch auf der Ludwigsluster Straße. Anschließend kehrten beide Männer wieder um und liefen in Richtung des Hotels zurück. Auf dem Weg zum Hotel zurück erfolgte der Zugriff. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer im Alter von 28 und 35 Jahren fest. In einem der Abwasserschächte konnte die Aufbewahrungsbox geortet werden. Kurz vor der staatsanwaltschaftlich angeordneten Durchsuchung des Hotelzimmers betraten zwei weitere Männer das Zimmer, hielten sich dort kurz auf und verließen es wieder. Auch diese beiden Männer im Alter von 27 und 29 Jahren wurden von den Einsatzkräften später in der Nähe eines Imbisses an der Ludwigsluster Straße festgenommen. In dem Hotelzimmer fanden die Ermittler Einbruchswerkzeug und diverse mutmaßliche Tatbeute aus vorangegangenen Diebstählen oder Einbrüchen, unter anderem Schmuck, hochwertige Sonnenbrillen und Armbanduhren, sowie eine Fotokamera. Die Einsatzkräfte brachten die Festgenommenen in ein Polizeigewahrsam. Während die beiden Männer im Alter von 28 und 35 Jahren dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt wurden, wurden die beiden Männer im Alter von 27 und 29 Jahren nach erfolgten erkennungsdienstlichen Behandlungen später wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.