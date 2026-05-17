Blitzeinbruch in Modegeschäft

Nr. 0566

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Modegeschäft in Charlottenburg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen fuhr gegen 23 Uhr ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mit einem silberfarbenen Pkw auf den Gehweg des Kurfürstendammes Ecke Olivaer Platz rückwärts durch die verschlossene Eingangstür des Geschäfts. Dort entwendete er diverse hochwertige Handtaschen und verstaute sie im Kofferraum. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit dem Wagen in Fahrtrichtung Zoologischer Garten. Zunächst soll der Fahrer mit dem Auto nach rechts in die Wielandstraße und dann wieder nach rechts auf den Olivaer Platz abgebogen sein. Danach verliert sich die Spur. Das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.