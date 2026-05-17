Versuchtes Tötungsdelikt – Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0565

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes übernahmen gestern Nachmittag die 5. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen in Lichterfelde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Feststellungen alarmierten Zeugen gegen 16:15 Uhr die Polizei und Rettungskräfte zu einer Gemeinschaftsunterkunft an der Goerzallee, nachdem ein 61-Jähriger dort durch ein Messer am Oberkörper verletzt wurde. In diesem Zusammenhang nahmen die Einsatzkräfte einen 69-jährigen Tatverdächtigen fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam. Die Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er sogleich notoperiert werden musste. Der Festgenommene wurde der Mordkommission überstellt und wird heute zum Zwecke des Erlasses eines Haftbefehles einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Tiergarten vorgeführt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund der Tat, dauern an.