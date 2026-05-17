Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Nr. 0564

Gestern Abend ereignete sich in Neukölln ein Verkehrsunfall, bei dem eine 15-Jährige verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 19 Uhr die Sonnenallee, aus Fahrtrichtung Hermannplatz kommend, entlang. In Höhe der Pannierstraße betrat eine 15-jährige Fußgängerin die Fahrbahn der Sonnenallee, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Dabei wurde sie von dem Autofahrer angefahren, der vor dem Zusammenstoß noch abgebremst haben soll. Der Autofahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort in vorheriger Fahrtrichtung. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine dunkle Kombi-Limousine gehandelt haben. Die 15-Jährige kam mit Verletzungen an Arm, Bein und Kopf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernahm das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).