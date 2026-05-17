Durch Messerstich verletzt

Nr. 0563

Im Zuge einer Auseinandersetzung erlitt ein Mann vergangene Nacht im Prenzlauer Berg einen Messerstich. Gegen 22.15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zur Danziger Straße, zwischen Knaackstraße und Hagenauer Straße, nachdem sie dort eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern bemerkt hatten. Von dieser Auseinandersetzung flüchtete anschließend einer der beiden Männer mit einem Auto in unbekannte Richtung. Die eingetroffenen Einsatzkräfte stellten am Ort nur noch den 21-jährigen Kontrahenten fest, der im Verlauf der Auseinandersetzung einen Messerstich in den Oberkörper erlitten hatte. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Fall, insbesondere zum Hintergrund der Tat, übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).