Frau beschädigt Wahlplakat und bedroht Personen mit Holzlatte

Nr. 0562

Heute Vormittag wurden Einsatzkräfte nach Gropiusstadt zu einer Bedrohung alarmiert. Nach Zeugenaussagen beschädigte eine Frau gegen 10:30 Uhr in der Johannisthaler Chaussee mit einer Holzlatte ein Wahlplakat an einem Info-Stand einer Partei, woraufhin es zu Streitigkeiten mit zwei Mitarbeitenden der Partei kam. Im weiteren Verlauf bedrohte sie den 54-jährigen Mitarbeiter mit der Holzlatte auf den Kopf zu schlagen. Anschließend soll die 53-Jährige immer wieder die Fahrbahn betreten haben, sodass Fahrzeuge stark abbremsen oder ausweichen mussten. Sie wurde festgenommen und wegen ihres auffälligen Verhaltens in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Sachbeschädigung, Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr dauern an.