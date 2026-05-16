Mann rassistisch beleidigt und angegriffen

Nr. 0561

Gestern Abend wurde in Friedrichshain ein Mann durch eine unbekannte Frau angegriffen und rassistisch beleidigt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auf dem Gehweg der Frankfurter Allee zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 39-Jährigen und einer Unbekannten in dessen Verlauf der 39-Jähriger rassistisch beleidigt und mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen wurde. Die Tatverdächtige flüchtete. Der Angegriffene wurde am Ort von Rettungskräften versorgt, lehnte jedoch eine weitere Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen dauern an.