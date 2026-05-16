Maßnahmen der BAO Ferrum und EG Telum - Schusswaffe bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0560

Gestern Abend vollstreckten Einsatzkräfte der BAO Ferrum im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin einen Durchsuchungsbeschluss in Kreuzberg. Gegen 18:40 Uhr durchsuchten die Einsatzkräfte der BAO Ferrum mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos und weiterer Kräfte eine Wohnung in der Naunynstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll diese Wohnung zur Lagerung erlaubnispflichtiger Schusswaffen, Munition und Betäubungsmittel genutzt worden sein. In der Wohnung nahmen die Einsatzkräfte einen 71-jährigen Tatverdächtigen fest. Im Zuge der Durchsuchung beschlagnahmten die Ermittlerinnen und Ermittler eine Schusswaffe, Munition, eine nicht geringe Menge Kokain, mehrere Goldbarren sowie weitere Beweismittel. Der 71-Jährige wurde zu den weiteren polizeilichen Maßnahmen in Polizeigewahrsam genommen und für die BAO Ferrum eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.