Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 0558

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg sind in der vergangenen Nacht eine Frau und drei Männer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeugen soll eine 26-jährige Autofahrerin gegen 23:30 Uhr die Hasenheide in Richtung Südstern mit überhöhter Geschwindigkeit befahren haben. Zeitgleich soll ein 40-jähriger Autofahrer die Jahnstraße in Richtung Hasenheide befahren haben. Im Bereich der Kreuzung Hasenheide/Jahnstraße kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Autofahrerin und der Autofahrer wurden verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die 24 und 26 Jahre alten Insassen der Autofahrerin erlitten Verletzungen am Kopf und wurden zu ambulanten Behandlungen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Kreuzung für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).