Feier unter Bewohnern eskaliert - Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Nr. 0557

Bei einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft für Geflüchtete in Tempelhof wurde gestern Nachmittag ein Mann verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 15:30 Uhr ein 38-jähriger Bewohner der Unterkunft am Columbiadamm mit mehreren Stichverletzungen in seinem Zimmer aufgefunden. Alarmierte Sicherheitsmitarbeiter trafen dort zudem zwei weitere Bewohner im Alter von 54 und 59 Jahren an. Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen sind nach ärztlicher Aussage nicht lebensgefährlich. Nach ersten Ermittlungen sollen die drei Männer gemeinsam gefeiert haben. Im Verlauf der Feier soll der 39-Jährige die Familie des 59-Jährigen beleidigt haben. Es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, an der sich auch der 54-Jährige beteiligt haben soll. Einsatzkräfte nahmen die beiden Älteren fest. Sie standen unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 54-Jährigen einen Wert von rund 2,1 Promille und bei dem 59-Jährigen einen Wert von rund 2,3 Promille. Das Duo kam zum Zwecke erkennungsdienstlicher Behandlungen und staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahmen in ein Polizeigewahrsam. Anschließend kamen sie wieder auf freien Fuß. Die konkreten Tatbeteiligungen und Tathandlungen sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen hat. Gegen beide Männer besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.