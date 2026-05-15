53-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0556

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem 53-jährigen Michael KÖHLER. Er verließ am Dienstag, den 12. Mai 2026, 19:50 Uhr seine Wohneinrichtung in der Fuggerstraße in Schöneberg in unbekannte Richtung und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Der Vermisste ist aufgrund eines zurückliegenden Schlaganfalls sowie einer Hirnblutung kognitiv stark eingeschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass er hilf- und orientierungslos ist.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

53 Jahre alt

185 cm groß

schlanke Statur

Bekleidet war Michael Köhler mit einer blauen Winterjacke mit roten Streifen an den Ärmeln, einem blauen T-Shirt und einer blauen Jeans. Am rechten Handgelenk trägt er vermutlich ein Bändchen.