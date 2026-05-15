53-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

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Polizeimeldung vom 15.05.2026

Tempelhof-Schöneberg

Vermisster Michael Köhler

Vermisster Michael Köhler

Nr. 0556
Mit der Veröffentlichung zweier Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem 53-jährigen Michael KÖHLER. Er verließ am Dienstag, den 12. Mai 2026, 19:50 Uhr seine Wohneinrichtung in der Fuggerstraße in Schöneberg in unbekannte Richtung und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Der Vermisste ist aufgrund eines zurückliegenden Schlaganfalls sowie einer Hirnblutung kognitiv stark eingeschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass er hilf- und orientierungslos ist.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • 53 Jahre alt
  • 185 cm groß
  • schlanke Statur

Bekleidet war Michael Köhler mit einer blauen Winterjacke mit roten Streifen an den Ärmeln, einem blauen T-Shirt und einer blauen Jeans. Am rechten Handgelenk trägt er vermutlich ein Bändchen.

Vermisster Michael Köhler Ganzkörperaufnahme

Vermisster Michael Köhler Ganzkörperaufnahme

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

  • Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?
  • Wer hat Michael Köhler seit dem 12. Mai 2026 um 19:50 Uhr gesehen?
  • Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473445 oder per E-Mail an dir4k34@polizei.berlin.de entgegen. Sie können Hinweise auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin geben. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.

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