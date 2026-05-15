Schwere Körperverletzung und versuchte räuberische Erpressung – Tatverdächtiger festgenommen

Neukölln/Friedrichshain-Kreuzberg

Nr. 0555

Gestern früh wurde an einer Bushaltestelle in Neukölln ein Mann mutmaßlich mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der 33-Jährige gegen 5:50 Uhr von einem 36-jährigen Mann an der Haltestelle in der Sonnenallee nach einer Zigarette gefragt. Nachdem er die Frage verneint hatte und kurze Zeit später in einen Bus der Linie M 41 einsteigen wollte, verspürte er plötzlich einen Schlag im Nacken und ging zu Boden. Der Angegriffene erlitt eine mehrere Zentimeter tiefe Stichverletzung im Nackenbereich. Der 36-jährige Angreifer flüchtete zu Fuß. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den verletzten Mann am Ort und brachten ihn für eine Operation und eine intensivmedizinische Behandlung in ein Krankenhaus. Nach jetzigem Erkenntnisstand besteht derzeit keine akute Lebensgefahr, der Gesundheitszustand des Mannes ist jedoch weiterhin kritisch.

Nur wenige Stunden später, gegen 9:30 Uhr, soll der 36-jährige Angreifer den bisherigen Ermittlungen zufolge an der Haltestelle der BVG-Buslinie M 29 in der Glogauer Straße eine 32-jährige Frau nach Zigaretten gefragt haben. Nachdem die Frau dies verneint hatte, stieg der Mann mit ihr in den Bus. Dort soll er die 32-Jährige auf dem Oberdeck des Busses unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Die Frau blieb unverletzt und informierte anschließend den Busfahrer, der die Polizei alarmierte. Einsatzkräfte des Abschnitts 55 konnten den 36-Jährigen noch im Bus an einer Haltestelle in der Pannierstraße festnehmen. Der 36-Jährige soll am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die laufenden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).