DEIG-Einsatz gegen verhaltensauffälligen Mann mit Baseballschläger

Nr. 0553

Einsatzkräfte wurden heute Vormittag zu Hilferufen aus einem Mehrfamilienhaus in Mariendorf alarmiert. Gegen 10:30 Uhr soll es in einer Wohnung in der Kurfürstenstraße zu einer Bedrohung und Freiheitsberaubung gekommen sein. Dem Vernehmen nach war ein 50-Jähriger zu Besuch in der Wohnung eines 33-Jährigen. Im Laufe des Vormittags sei der Gastgeber nach mutmaßlichem Konsum von Betäubungsmitteln zunehmend aggressiver geworden, habe die Wohnungstür abgeschlossen und seinem Besucher mitgeteilt, dass er die Wohnung nicht mehr verlassen werde. Zudem habe er den 50-Jährigen mit einem Baseballschläger bedroht. Dieser habe sich dann im Badezimmer eingeschlossen und aus dem Fenster um Hilfe gerufen. Nachdem sich alarmierte Kräfte der 35. Einsatzhundertschaft Zugang in die Wohnung verschafften, stellte sich der Tatverdächtige mit dem Baseballschläger in den Flur. Den Aufforderungen, diesen niederzulegen, kam er nicht nach und ging stattdessen in Angriffsposition auf die Einsatzkräfte zu. Nach verbaler Androhung setzte ein Polizist sein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) gegen den 33-Jährigen ein. Anschließend wurde er festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Kräfte einen Druckverschlussbeutel mit augenscheinlichem Betäubungsmittel. Der Tatverdächtige kam in ein Krankenhaus und wurde dort aufgrund seines auffälligen Verhaltens in einer psychiatrischen Fachstation aufgenommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung mit Waffen, der Freiheitsberaubung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurden von den örtlich zuständigen Abschnittskommissariaten übernommen.