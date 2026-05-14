Festnahme nach mehreren Straftaten und Angriff auf Polizeibeamten

Nr. 0552

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 48 haben gestern Nachmittag in Rudow einen 20‑jährigen Mann festgenommen, der zuvor eine Reihe von Straftaten begangen haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Mann gegen 14:30 Uhr in der Groß‑Ziethener Chaussee die Kündigung von seiner Arbeitgeberin. Kurz darauf soll er die Frau bedroht und einen Kanister Flüssigseife entwendet haben. Mit dem Kanister betrat er anschließend ein nahegelegenes Café, verteilte dort die Seife und soll sich gegenüber einer Kundin aggressiv aufgebaut haben. Vor dem Lokal warf er den Kanister in Richtung eines vorbeifahrenden Autos, verfehlte das Fahrzeug jedoch. Danach betrat er unbefugt ein umfriedetes Gartengrundstück am Hennensteig. Wenig später trafen alarmierte Polizeikräfte ein und stellten den Mann. Bei der Festnahme trat der 20‑Jährige einem Beamten gegen das Bein. Der Polizist erlitt Prellungen und Hämatome und musste seinen Dienst beenden. Da sich der Tatverdächtige weiterhin massiv widersetzte, konnte er erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte überwältigt werden. Weil der Mann ankündigte, nach einer möglichen Entlassung weitere Straftaten zu begehen, wurde er zum Zwecke der Gefahrenabwehr einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete an, den 20‑Jährigen bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Tages im Unterbindungsgewahrsam zu belassen, um weitere Taten zu verhindern. Er muss sich wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Diebstahls, der Bedrohung, des Hausfriedensbruchs und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.