Umfangreicher Einsatz zur Bekämpfung der Schusswaffenkriminalität – BAO Ferrum und EG Telum vollstrecken Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle

Nr. 0551

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Mit einem groß angelegten Einsatz haben die BAO Ferrum des Landeskriminalamts Berlin und die EG Telum der Staatsanwaltschaft Berlin heute Morgen nach vorausgegangenen intensiven Ermittlungen in einem umfangreichen Verfahrenskomplex wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung richterlich ergangene Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle vollstreckt.

An dem Einsatz waren rund 570 Dienstkräfte beteiligt, darunter Ermittlerinnen und Ermittler der BAO Ferrum, Spezialkräfte der Bundespolizei, Kräfte aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin, Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, Diensthundeführer, Finanzermittlerinnen und Finanzermittler sowie Spezialistinnen und Spezialisten für digitale Beweissicherung.

Die Maßnahmen richteten sich gegen eine Vielzahl von Beschuldigten, die im Verdacht stehen, als kriminelle Vereinigung an Straftaten beteiligt gewesen zu sein. Es wird angenommen, dass die Gruppierung für eine Vielzahl von Erpressungslagen mit Schussabgaben in der vergangenen Zeit verantwortlich ist. Insgesamt wurden neun Männer im Alter von 23 bis 63 Jahren festgenommen. Fünf dieser Männer werden heute beim Amtsgericht Tiergarten zur Verkündung der gegen sie vollstreckten Haftbefehle vorgeführt.

Die Durchsuchungen erfolgten an 28 Wohn- und Aufenthaltsanschriften der Beschuldigten im Stadtgebiet Berlin. In den Objekten konnten Beweismittel unter anderem in Form von Betäubungsmitteln, Bargeld, einer Schusswaffe, Schusswaffenteilen, Schreckschusswaffen, zwei Pkw sowie Datenträger und Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt werden.

Die im vergangenen Jahr eingerichtete BAO Ferrum der Polizei Berlin und die bei der Staatsanwaltschaft Berlin gebildete Ermittlungsgruppe Telum bündeln die polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Expertise zur Bekämpfung des Kriminalitätsphänomens der Schusswaffenkriminalität. Die geführten Ermittlungen in diesem Kriminalitätsphänomen beziehen sich grundsätzlich sowohl auf Einzeltaten als auch auf Strukturen, denen die Begehung mehrerer Straftaten vorgeworfen wird.

Die Ermittlungen der BAO Ferrum des Landeskriminalamts Berlin und der Ermittlungsgruppe Telum der Staatsanwaltschaft Berlin dauern an.

Polizeipräsidentin Frau Dr. Barbara Slowik Meisel zum heutigen Einsatz: „Aufgrund intensiver und hervorragender Arbeit der BAO Ferrum gemeinsam mit der EG Telum der Staatsanwaltschaft Berlin ist es heute gelungen, entscheidende Erfolge gegen Akteure der Schusswaffenkriminalität in Berlin zu erzielen. Dazu sind wir heute mit mehr als 500 Einsatz- und Ermittlungskräften, unterstützt von Spezialkräften anderer Bundesländer und der GSG 9 der Bundespolizei, an 28 Durchsuchungsorten in ganz Berlin gleichzeitig gegen identifizierte Tatverdächtige vorgegangen und haben neun Männer festgenommen. Wir setzen alles daran, diese Täterstrukturen aufzudecken und der Strafverfolgung zuzuführen. Heute war ein wichtiger Tag. Wir werden gegen derartige Strukturen auch künftig konsequent vorgehen.“

Die Leiterin der Staatsanwaltschaft Berlin Ingrid Jaeger hierzu: „Die heutigen Maßnahmen zeigen die erfolgreiche Umsetzung eines langfristig vorbereiteten Schlages gegen die Organisierte Kriminalität.“