Mutmaßliches Gewaltverbrechen – Zweiter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0646

Im Zusammenhang mit den andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens vom 23. April 2026 in Waidmannslust konnte ein zweiter Tatverdächtiger ermittelt werden. Der 32-Jährige wurde am Freitag, den 29. Mai 2026 dem Ermittlungsgericht vorgeführt, das die Untersuchungshaft angeordnet hat. Die Ermittlungen werden von der 3. Mordkommission des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft Berlin inzwischen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts geführt. Die Identitätsfeststellung des am 22. Mai 2026 gefundenen männlichen Leichnams in einem Waldstück bei Potsdam dauert an und ist weiterhin Teil der laufenden Ermittlungen.

Zweitmeldung Nr. 0618 vom 26. Mai 2026: Mutmaßliches Gewaltverbrechen – Tatverdächtiger festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen nahmen Einsatzkräfte der Polizei Berlin einen 40-Jährigen in Spandau wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens fest. Ihm wird vorgeworfen, Ismet K. am 23. April 2026 in Berlin-Waidmannslust unter Anwendung von Gewalt in den Laderaum eines weißen Transporters verbracht und verschleppt zu haben. Der Beschuldigte wurde am 12. Mai 2026 einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten zum Zwecke des Erlasses eines Haftbefehls vorgeführt. Das Ermittlungsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Am Freitag, dem 22. Mai 2026, fanden Einsatzkräfte der Polizei Berlin einen männlichen Leichnam in einem Waldstück bei Potsdam. Ob es sich bei dem Verstorbenen um Ismet K. handelt, ist Gegenstand der weiter andauernden Ermittlungen.

Erstmeldung Nr. 0516: Zeugenaufruf nach mutmaßlichem Gewaltverbrechen

Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Berlin suchen nach Zeuginnen und Zeugen zu einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen. Am 23. April 2026 gegen 11:15 Uhr wurde Herr Ismet K. an einer Waldgabelung in der Nähe des Wolfacher Pfad 3 in 13469 Berlin-Waidmannslust von unbekannten männlichen Personen mutmaßlich unter Anwendung von Gewalt in den Laderaum eines weißen Transporters verbracht und verschleppt. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.