Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Friedrichshain-Kreuzberg/Mitte

Nr. 0633

Heute früh wurden Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen vier Personen in Kreuzberg und Gesundbrunnen vollstreckt. Nach intensiven Ermittlungen der 5. Mordkommission des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft Berlin konnten zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie zwei 18 Jahre alte Männer als Tatverdächtige zu einem versuchten Tötungsdelikt vom 19. März 2026 in der Graefestraße identifiziert werden. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden bei ihnen neben weiteren Beweismitteln auch mehrere Schreckschusswaffen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung Nr. 0310 vom 20. März 2026: Schüsse auf 23-Jährigen – Mordkommission ermittelt

Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat in der vergangenen Nacht die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Kreuzberg übernommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich ein 23-jähriger Mann mit einem Bekannten auf dem Gehweg der Graefestraße, als zwei bislang unbekannte Männer unvermittelt mehrere Schüsse auf ihn abgegeben haben sollen. Anschließend flüchteten die beiden. Der 23-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper, an einem Bein und einem Arm. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll zu keinem Zeitpunkt bestanden haben. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft, insbesondere zu den Hintergründen des Angriffs und zur Namhaftmachung der Tatverdächtigen, dauern an.