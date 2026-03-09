Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Nr. 0267

Gestern früh versuchten Unbekannte in Moabit, einen Geldautomaten zu sprengen. Gegen 4 Uhr wurden Polizeikräfte wegen einer Explosion in die Beusselstraße alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen versuchten Unbekannte, einen Geldautomaten mittels Explosivstoff zu öffnen. Dabei wurde der Automat beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls durch Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.