Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Nr. 0266

In Kreuzberg kam es gestern Nachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 17:20 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Waldemarstraße einen brennenden Balkon und alarmierte neben den Bewohnerinnen und Bewohnern auch die Einsatzkräfte. Die alarmierten Rettungskräfte löschten den Brand kurze Zeit später. Alle Personen blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.