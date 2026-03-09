Hauswand mit politischem Inhalt beschmiert

Nr. 0265

In Pankow wurde gestern Morgen eine mit Farbe beschmierte Hauswand festgestellt. Gegen 9 Uhr alarmierte ein Anwohner die Einsatzkräfte in die Thulestraße, nachdem er eine durch Farbe beschädigte Häuserwand bemerkt hatte. Die Beschädigung erstreckte sich über eine Fläche von etwa fünfeinhalb Metern mal 50 Zentimetern. Neben einem Schriftzug mit politischem Inhalt waren auch Symbole mit einer Größe von etwa 50 Zentimetern mal 50 Zentimetern aufgetragen worden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts.