Vor der Polizei geflüchtet, verunfallt und festgenommen

Nr. 0264

In der Nacht von Freitag auf Samstag flüchtete in Staaken ein Autofahrer vor der Polizei.

Gegen 3:20 Uhr fiel den Einsatzkräften ein Fahrzeug im Bereich der Seeburger Straße auf, das mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Nachdem sich die Polizeikräfte zu einer Überprüfung des 25-jährigen Fahrers entschlossen und neben dem Blaulicht auch das Signalhorn einschalteten, soll der Kia-Fahrer sein Fahrzeug beschleunigt haben. Weiterhin habe der 25-Jährige die riskante Fahrt in der Maulbeerallee über den Pillnitzer Weg in die Heerstraße fortgesetzt und im Anschluss, trotz roter Ampel, den Kreuzungsbereich der Heerstraße/Sandstraße befahren und sei anschließend in den Magistratsweg gefahren. Als das Fahrzeug erneut stark beschleunigt haben soll, verlor es im Kreuzungsbereich Magistratsweg/Brunsbütteler Damm die Kontrolle und kollidierte mit fünf geparkten Autos. Der Mann konnte kurze Zeit später festgenommen werden, einen Führerschein konnte er jedoch nicht vorzeigen. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einem Polizeigewahrsam kam der 25-Jährige auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).