Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0263

In Kreuzberg wurde gestern Nachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 16 Uhr wurden Einsatzkräfte anlässlich eines Verkehrsunfalls zu der Kreuzung Dieffenbachstraße/Graefestraße gerufen. Nach aktuellen Erkenntnissen und Zeugenangaben soll der 76-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Dieffenbachstraße in Fahrtrichtung Schönleinstraße unterwegs gewesen sein, als es kurz darauf im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Fahrradfahrer gekommen sei. Der unverletzt gebliebene 27-Jährige habe zu diesem Zeitpunkt die Graefestraße in Fahrtrichtung Urbanstraße befahren. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 76-Jährigen mit Verletzungen im Kopfbereich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).