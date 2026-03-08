Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe – SEK-Einsatz

Nr. 0262

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann vorläufig festgenommen, der in Prenzlauer Berg einen 25-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 21-Jährige gegen 0:30 Uhr an einem Eingang eines Nachtclubs in der Schönhauser Allee den 25-jährigen Türsteher mit einer Schusswaffe bedroht und sei anschließend geflüchtet. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der 21-Jährige in seiner Wohnung in der Sredzkistraße aufhielt. Der Tatverdächtige äußerte Suizidabsichten und verbarrikadierte sich in der Wohnung. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos und Feuerwehr wurden hinzugezogen. Das SEK nahm den Mann in seiner Wohnung fest, nachdem sie die Wohnungstür gewaltsam öffneten. Bei einer anschließenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Bedrohte blieb unverletzt. Der Festgenommene wurde zur Vorstellung eines Arztes in ein Krankenhaus gebracht, in dem er zur weiteren psychiatrischen Begutachtung anschließend stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.