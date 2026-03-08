Frau bei Messerangriff verletzt

Nr. 0261

In der vergangenen Nacht wurde eine Frau in Marzahn bei einem Messerangriff verletzt.

Einsatzkräfte wurden gegen 1 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Alt-Marzahn wegen einer verletzten Person alarmiert und brachten die 27-jährige Frau mit einer Stichverletzung im Unterkörper zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. In der Wohnung nahmen die Polizeikräfte den 21-jährigen Lebenspartner fest und überstellten ihn nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen dem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost). Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung im Rahmen der häuslichen Gewalt dauern an.