Mann bei Streit mit Messer verletzt

Nr. 0260

Gestern Nachmittag wurde in Neukölln ein Mann bei einem Streit mit einem Messer verletzt. Gegen 16:45 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund eines verletzten 29-jährigen Mannes in die Karl-Marx-Straße alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen kam es zuvor zu einem Streit zwischen dem 29-Jährigen und einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Im Verlauf des Streits soll der Unbekannte dem 29-Jährigen mit einem Messer mehrfach in das Bein gestochen haben. Alarmierte Rettungskräfte transportierten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).