Mehrere Festnahmen nach mutmaßlichem Drogenhandel

Friedrichshain-Kreuzberg/Neukölln

Nr. 0259

Polizeikräfte nahmen im Laufe des gestrigen Abends in Kreuzberg fünf Männer wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels fest. In einer gemeinsamen Aktion von Zivilkräften des Regionalabschnitts 52-53 und einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) beobachteten die Einsatzkräfte mutmaßliche Drogenhandel durch mehrere Tatverdächtige und konnten dazu jeweils eine Wohnung in der Neuköllner Weichselstraße und Boddinstraße ausfindig machen, die als Ausgangspunkt und Lager der Tathandlungen zu dienen schienen. Mit staatsanwaltschaftlichen Anordnungen führten sie dort schließlich auch erfolgreiche Durchsuchungen durch. Insgesamt nahmen die Beamtinnen und Beamten fünf Personen im Alter von zweimal 25, zweimal 30 und einmal 31 Jahren fest, von denen vier für weiterführende polizeiliche Maßnahmen entsprechenden Fachkommissariaten überstellt wurden. Außerdem stellten sie Mobiltelefone, Bargeld im vierstelligen Bereich, eine Machete sowie mehrere mutmaßliche Betäubungsmittel, darunter unter anderem mutmaßliches Kokain, Ketamin sowie LSD sicher, davon allein bei einer Person 40 Tabletten und rund 70 Verkaufseinheiten. Die Ermittlungen dauern an.