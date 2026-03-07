Obdachlosen in Wohnung gelockt und ausgeraubt

Nr. 0258

Bereits Freitagfrüh soll ein Mann ohne festen Wohnsitz in eine Marzahner Wohnung gelockt und dort ausgeraubt worden sein. Der 43-Jährige zeigte am Freitag gegenüber Einsatzkräften an, dass er gegen 4:30 Uhr von einem später namhaft gemachten 19-jährigem Tatverdächtigen ausgeraubt worden sei. Zuvor habe der 19-Jährige ihn unter dem Vorwand, in seiner Wohnung duschen zu können, in ein Mehrfamilienhaus an der Allee der Kosmonauten gelockt. Dort soll er ihm dann nicht nur die Geldkarte entwendet, sondern ihn auch unter Vorhalten einer Schusswaffe zur Herausgabe der Geheimzahl aufgefordert haben. Nachdem sie die Wohnung anschließend gemeinsam verlassen und sich getrennt hätten, informierte der 43-Jährige die Polizei. Durchsuchungsmaßnahmen bei dem 19-Jährigen verliefen ohne Auffinden von Beweismitteln. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Jugenddelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).