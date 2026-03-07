Mann nach Streitigkeiten niedergestochen

Nr. 0257

In der vergangenen Nacht verletzte ein Mann in Mitte einen anderen mit einem spitzen Gegenstand. Den bisher ermittelten Informationen zufolge hielt sich der bislang Unbekannte gegen 1:15 Uhr mit zwei weiteren Personen am S-Bahnhof Alexanderplatz auf, als es zu Streitigkeiten mit einem 25-Jährigen kam. Dabei soll der Unbekannte den Mann im Bereich des Bauchs mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben und flüchtete anschließend mit seiner Begleitung. Der 25-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, befand sich jedoch nie in Lebensgefahr. Ein Brennpunktkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt weiter.