Polizistin angegriffen

Nr. 0256

Ein bislang noch unbekannter Mann griff gestern Nachmittag in Marzahn eine Polizistin an. Gegen 14:20 Uhr bemerkte die Beamtin außer Dienst eine fünfköpfige Personengruppe auf dem Helene-Weigel-Platz. Ein Mitglied dieser Gruppe zeigte dabei öffentlich den sogenannten Hitlergruß. Die Polizistin sprach den Mann an und gab sich als Polizeibeamtin zu erkennen. Der Tatverdächtige stieß sie daraufhin zurück und flüchtete. Die Polizistin verfolgte den Mann und holte ihn fast ein, als er sich umdrehte und ihr weiße Farbe ins Gesicht sprühte. Die Beamtin musste daraufhin die Verfolgung abbrechen und der Mann flüchtete in unbekannte Richtung weiter. Weitere alarmierte Einsatzkräfte suchten die Fluchtrichtung und die Umgebung ab, ohne dass sie den flüchtigen Angreifer aufspürten. Die Beamtin erlitt durch den Farbsprühstoß Augenreizungen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.