Brandstiftung an einem Veranstaltungsgebäude

Nr. 0255

Feuerwehr und Polizei rückten heute früh zu einem Brand in Friedrichshain aus. Gegen 5:40 Uhr alarmierte eine Angestellte die Feuerwehr zur Revaler Straße, nachdem sie an einer technischen Außenanlage eines Veranstaltungsgebäudes ein Feuer entdeckt hatte. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die Flammen und konnten ein Übergreifen auf das Gebäude selbst verhindern. Das Gebäude war zur Brandzeit leer, es wurde niemand verletzt. Durch die Flammen wurde die Belüftungsanlage des Gebäudes beschädigt. Im Verlauf der Löscharbeiten und der anschließenden Sachverhaltsaufnahme zeigte ein Haustechniker an, dass an die Hauswand des Gebäudes und die Lüftungsanlage nationalsozialistische Symbole gesprüht worden waren. Diese sollen nach Angabe des Haustechnikers am Vorabend noch nicht vorhanden gewesen sein. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.